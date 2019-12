Wie zu dieser Jahreszeit üblich dominierte kontinuierlich Deutschland das Geschehen. Das Sortiment beinhaltete vielerlei Varietäten: in vorderster Linie Elstar, Jonagold und Boskoop, nachgeordnet Braeburn und Pinova und abrundend Idared und Cripps Pink. Bildquelle: Shutterstock.com In Frankfurt tauchten zudem norddeutsche Rubens und Glockenapfel auf. Wellant verloren an Bedeutung und...

