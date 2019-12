Das Maß des Angebots an einheimischer Lagerware korrelierte in der Regel genügend mit dem der Nachfrage. Kontinuierlich wurde eine zufriedenstellende Qualität geliefert. Die Händler sahen daher für gewöhnlich keine Veranlassung, ihre Forderungen zu modifizieren. Das Interesse hatte sich wegen der nahenden Feiertage durchaus schon verbessert, doch noch nicht in...

Den vollständigen Artikel lesen ...