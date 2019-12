Die Anzahl der Bienenstöcke und Imkerinnen und Imker in der EU ist in den letzten Jahren gestiegen. Zwischen 2017 und 2018 ist die Honigerzeugung in Europa um 16 Prozent gewachsen. Das zeigt der Bericht über die Umsetzung der Imkereiprogramme der EU, den die Europäische Kommission am Dienstag veröffentlicht hat. Foto by Hans Braxmeier - Pixabay.com Der EU-Kommissar für...

Den vollständigen Artikel lesen ...