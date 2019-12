Wie erwartet beliess die Bank of Japan am Donnerstag ihr Ziel für den kurzfristigen Zinssatz bei minus 0,1 Prozent.Tokio - Die japanische Notenbank hält an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik fest. Wie erwartet beliess die Bank von Japan am Donnerstag ihr Ziel für den kurzfristigen Zinssatz bei minus 0,1 Prozent. Zugleich bekräftigte sie ihr Versprechen, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei um die null Prozent zu halten. Zwar zeigte sich die Notenbank allgemein weiter optimistisch bezüglich der...

