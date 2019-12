Ammann folgt beim stadtbernischen Finanzinstitut per 1. Juli 2010 auf Peter A. Vonlanthen, der im kommenden Sommer pensioniert wird.Bern - Sacha Ammann wird per 1. Juli 2020 neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der DC Bank. Nach 9 Jahren als Leiter Bereich Kunden & Markt und Geschäftsleitungsmitglied folgt er auf Peter A. Vonlanthen, der im Sommer pensioniert wird. Bernhard Ziörjen und Jan Streit werden die dreiköpfige Geschäftsleitung per 1. Januar 2020 beziehungsweise per Juli 2020 komplettieren.

