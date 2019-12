Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut geschwächelt.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut geschwächelt. Damit setzte sich die Konsolidierung vom Vortag fort. Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn hatten die Märkte zuletzt etwas an Schwung verloren. Marktteilnehmer verwiesen auf fehlende Impulse, nachdem es zwischen den USA und China zu einem ersten Teilabkommen im Handelsstreit gekommen ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...