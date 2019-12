EUR/USD findet vor der 1,1100 eine Unterstützung - Verhaltene USD Nachfrage - Aufwärtsbewegung wird durch fehlende Fundamentaldaten begrenzt - Der EUR/USD erhielt mit der europäischen Sitzung Gebote und so notiert er aktuell am Tageshoch um 1,1125/30. Das Paar fand vor der psychologischen Marke von 1,1100 eine Unterstützung und so kam es am Donnerstag ...

