FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.12.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 620 (690) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TUI TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 950 (1200) PENCE - BERENBERG RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 490 (460) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS WEIR GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1550 (1600)P - CREDIT SUISSE RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2025 (1910) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS CAPITA GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 155 (140) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 980 (930) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1080 (1020) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2650 (2550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 980 (950) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2300 (2350) PENCE - HSBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 835 (820) PENCE - HSBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1780 (1820) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JD WETHERSPOON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1700 (1475) PENCE - HSBC CUTS KAZ MINERALS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 600 PENCE - HSBC CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4630 (4725) PENCE - HSBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 3000 (2500) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS PENNON GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1000 (890) PENCE - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 65 (168) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 410 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS B & M TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 440 (420) PENCE - UBS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 60 (220) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob