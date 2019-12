Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag bei mehrheitlich geringen Kursausschlägen wenig verändert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag bei mehrheitlich geringen Kursausschlägen wenig verändert. Händler beschreiben das Geschäft als nicht sehr aktiv. Die Umsätze seien zwar weiterhin leicht überdurchschnittlich. Dies liege aber vor allem am "Hexensabbat" vom Freitag. Dann verfallen an der Eurex Optionen und Futures auf Aktien und Indizes.

