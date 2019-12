Naturkatastrophen und von Menschenhand verursachte Katastrophen richteten 2019 Schäden von 140 Mrd USD an - nach 176 Mrd im Vorjahr.Zürich - Die weltweiten Katastrophenschäden sind im laufenden Jahr markant kleiner ausgefallen als 2018. So richteten Naturkatastrophen und von Menschenhand verursachte Katastrophen 2019 Schäden von 140 Milliarden Dollar an, wie die Swiss Re am Donnerstag anhand von vorläufigen Schätzungen bekannt gab. Das ist ein Rückgang um einen Fünftel. 2018 hatten Katastrophen noch Schäden von 176...

