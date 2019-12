SAP veröegt ihren Zürcher Hauptsitz mit über 4500 m2 in "The Circle", Hyatt International ihren Hauptsitz für Europa, Afrika, den Mittleren Osten und Südwest-Asien.Zürich - "The Circle" am Flughafen Zürich heisst gleich mehrere neue Mieter willkommen. So wird SAP ihren Zürcher Hauptsitz mit über 4500 m2 in "The Circle" verlegen. Auch Hyatt International hat sich entschlossen, ihren Hauptsitz für Europa, Afrika, den Mittleren Osten und Südwest-Asien (EAME/SWA) in "The Circle" zu verlegen. Hyatt wird die zwei Hotels im...

Den vollständigen Artikel lesen ...