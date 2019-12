In den Interspar-Hypermärkten im Land Salzburg finden Kundinnen und Kunden in den Regalen 502 lokale Produkte aus der direkten Umgebung der Märkte. Darüber hinaus führt Interspar in Salzburg etwa 2.000 Artikel aus dem gesamten Bundesland. Ab sofort sind die SalzburgerLand-Produkte bei Interspar zusätzlich mit dem neuen SalzburgerLand Herkunfts-Zertifikat auf den Artikeln...

Den vollständigen Artikel lesen ...