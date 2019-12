In Niederösterreich wird von einer ausgeglichenen Lage bei Karotten berichtet. Die Absatzmengen im Inland sind zufriedenstellend. Zusätzlich können in kleinerem Umfang auch Exporte abgewickelt werden. Vor Weihnachten hat sich am Preisniveau der letzten Wochen keine Änderung mehr ergeben. Bildquelle: Shutterstock.com Zwiebelabsatz bessert sich Der Zwiebelmarkt...

