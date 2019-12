Mühleberg (awp/sda) - Es ist soweit: Erstmals in der Schweiz stellt ein Atomkraftwerk seinen Betrieb ein. Am (heutigen) Freitag um 12.30 Uhr wird das AKW Mühleberg westlich von Bern vom Netz genommen. Zwei Mitarbeiter im Kommandoraum werden den Reaktor per Knopfdruck abschalten. Das Schweizer Fernsehen wird den Akt live ...

