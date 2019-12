Um 12.30 Uhr ist das AKW Mühleberg westlich von Bern vom Netz genommen worden.Mühleberg - Erstmals in der Schweiz hat ein Atomkraftwerk seinen Betrieb eingestellt. Heute um 12.30 Uhr ist das AKW Mühleberg westlich von Bern vom Netz genommen worden. Zwei Mitarbeiter im Kommandoraum schalteten den Reaktor per Knopfdruck ab. Das Herunterfahren soll am Sonntag abgeschlossen sein. Unmittelbar nach den Feiertagen, am 6. Januar 2020, beginnen die Rückbauarbeiten.

Den vollständigen Artikel lesen ...