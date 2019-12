Das Industrieunternehmen übernimmt die mbe - Moderne Befestigungselemente GmbH in Deutschland.Heerbrugg - Das Industrieunternehmen SFS übernimmt mit mbe - Moderne Befestigungselemente GmbH in Deutschland einen Anbieter von lackierten Befestigern für hochwertige Gebäudefassaden. 2018 erzielte mbe mit knapp 70 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 10 Millionen Euro. Mit dieser Akquisition baut SFS ihr Angebot bei der Befestigungstechnik aus und erweitert den Marktzugang in Zentraleuropa.

Den vollständigen Artikel lesen ...