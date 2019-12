Anlässlich der heutigen Abschaltung des AKW Mühleberg weist der Schweizer Solarenergieverband Swissolar darauf hin, dass die in der Schweiz installierten Photovoltaik-Anlagen schon in eineinhalb Jahren so viel Strom produzieren werden wie Mühleberg. Swissolar fordert eine rasche Beschleunigung des Zubaus an Solaranlagen. Damit will der Verband rechtzeitig Ersatz für die zukünftig stillzulegenden AKW schaffen. Denn Photovoltaik-Strom ersetzt AKW und kann den wachsenden Strombedarf abdecken, der für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...