Die US-Wirtschaft ist im 3. Quartal wie zuvor geschätzt um 2,1% gewachsen - Der US Dollar Index stieg auf das neue 10-Tageshoch über 97,60 - Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal auf Jahresbasis um 2,1%, teilte das US Bureau of Economic Analysis in seiner endgültigen Schätzung am Freitag mit. Dieser Wert entsprach der vorherigen Schätzung und ...

