Uzwil (awp) - Das Ostschweizer Industrieunternehmen Bühler stösst sein in China angesiedeltes Mehlzutatengeschäft ab. Bereits vor zwei Tagen seien alle Aktien der Tochter Bühler Bangsheng Food Ingredients an das Schweizer Unternehmen Bakels verkauft worden, teilte Bühler am Freitagabend mit. Mit dem Verkauf wechseln am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...