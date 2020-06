Bühler beteiligt sich zusammen mit Tyson Ventures, Temasek und anderen strategischen Investoren am New Protein Fund von Big Idea Ventures.Uzwil - Der Ostschweizer Anlagenbauer Bühler spannt mit dem Risikokapitalfonds Big Idea Ventures zusammen, um Startups zu fördern, die pflanzliche Fleisch- und Milchersatzprodukte anbieten. Bühler beteilige sich zusammen mit Tyson Ventures, Temasek und anderen strategischen Investoren am New Protein Fund von Big Idea Ventures, hiess es in einem Communiqué vom Donnerstagabend.

