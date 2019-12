Der Dow Jones Index steigt um 0,28 Prozent auf 28'455,09 Punkte.New York - Auch am letzten Handelstag der Woche haben Anleger in den USA zu Aktien gegriffen. Die grossen Börsenindizes erklommen am Freitag erneut historische Höchststände. "Anleger jagen jetzt dem Markt hinterher", sagte Analyst Kenneth Worthington von der Bank JPMorgan. Der Dow Jones Index stieg um 0,28 Prozent auf 28 455,09 Punkte. Auf Wochensicht brachte er es auf einen...

