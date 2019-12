US-Außenminister Mike Pompeo hat seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) gelobt. "Always a pleasure to speak with German Foreign Minister Heiko Maas", schrieb Pompeo am Freitag nach einem Gespräch mit Maas auf Twitter.



Gleichzeitig hatte der US-Außenminister auch warme Worte für die zuletzt abgekühlten Beziehungen zu Deutschland. "Germany is one of the United States' closest and strongest allies in Europe and we remain committed to addressing shared challenges and advancing peace and security around the world", so Pompeo. Keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte 2017 die enge Partnerschaft noch hinterfragt.



"Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei", sagte sie in München.