Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, hat verstärkte Anstrengungen gefordert, um europäische Standards beim Klimaschutz weltweit durchzusetzen. "Nach dem Scheitern der Klimakonferenz von Madrid wird die Herausforderung sein, dass Europa die Welt mitnimmt", sagte Weber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Wir sollten einen Sonderbotschafter der EU für Klimafragen benennen - so wie wir Michel Barnier für den Brexit haben." Es sei eine große Aufgabe der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020, das europäische Programm zum Klimaschutz zum Leben zu erwecken, sagte Weber - und betonte die deutsche Vorreiterrolle: "Wenn wir bei den europäischen Klimazielen nachbessern, müssen wir auch das deutsche Klimapaket beherzt anpacken. Deutschland muss ambitioniert vorangehen." Der Fraktionsvorsitzende warnte allerdings vor Klimaschutz mit Verboten.



"Ich will den Menschen nicht vorschreiben, wie oft sie nach Mallorca in den Urlaub fliegen", sagte er. "Aber ich möchte, dass Airbus einen Flieger baut, der klimaneutral ist. Wir dürfen nicht Angst machen, sondern müssen Hoffnung verbreiten." Weber rief die EU-Kommission dazu auf, die Gesetzgebung zum "Green Deal" zeitgleich vorzulegen mit einer Industriestrategie für Europa.



"Es geht nur miteinander", sagte er. Weber appellierte an die große Koalition, sich stärker mit Europathemen zu befassen. "Die Koalitionsparteien sollten sich über den Jahreswechsel mal Gedanken machen, mit welchem Thema sie für das Jahr 2020 wieder Aufbruch organisieren können", sagte er. "Ich kann nur sagen: Schaut euch den Koalitionsvertrag an. Das Europakapitel, das ich zusammen mit Martin Schulz geschrieben habe, eint Union und SPD."



Ganz Europa warte darauf, dass Deutschland Verantwortung übernehme.