Eine Gewinnwarnung am 30. Juli hatte die Grenke-Aktie ISIN: DE000A161N30 in den Abgrund gestürzt. Nach dem Kursrutsch von 95,00 Euro auf gut 78,00 Euro ging es in den nächsten Tagen noch einmal auf Talfahrt und die Aktie landete bei 70,45 Euro. Die Gegenwehr kam prompt und jetzt sieht es so aus, als ob die Aktie bald wieder an alte Höhen anknüpfen kann. HSBC hat am 10. Dezember ein Kursziel von 101,00 Euro genannt und Warburg Research sieht ein Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...