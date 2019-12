Die meisten asiatischen Aktienmärkte sind nur wenig verändert in die Weihnachtswoche gestartet. Eine unrühmliche Ausnahme waren die chinesischen Festlandsbörsen.Shanghai - Die meisten asiatischen Aktienmärkte sind nur wenig verändert in die Weihnachtswoche gestartet. Eine unrühmliche Ausnahme waren die chinesischen Festlandsbörsen, die hohe Verluste verzeichneten. Auslöser der steilen Abwärtsbewegung war die Ankündigung eines chinesischen staatsnahen Investmentfonds, seine Beteiligungen an einigen Technologieunternehmen reduzieren zu wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...