Im Fall des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat ein Gericht in Saudi-Arabien fünf Menschen zum Tode verurteilt. Das teilten die zuständigen Behörden am Montag mit.



Drei weitere Personen wurden demnach zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Khashoggi war Anfang Oktober 2018 im saudi-arabischen Generalkonsulat in Istanbul getötet worden. Zunächst galt er lediglich als vermisst, nachdem er das Konsulat betreten und nicht wieder verlassen hatte. Mehr als zwei Wochen später hatte Saudi-Arabien aber die Tötung Khashoggis an jenem Tage eingestanden.



Khashoggis Leiche wurde nie gefunden. Der Journalist war 2017 ins Exil in die USA geflüchtet und hatte von dort unter anderem eine "Ein-Mann-Herrschaft" in Saudi-Arabien kritisiert.