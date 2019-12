Zum Franken kostet der Euro mit 1,0872 Franken etwas weniger als noch am Morgen.Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag zu Beginn der Weihnachtswoche kaum von der Stelle bewegt. Am Vormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1082 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zum Franken kostet der Euro mit 1,0872 Franken etwas weniger als noch am Morgen und auch der US-Dollar steht bei 0,9810 Franken nochmals etwas tiefer.

