Der Leitindex Dow Jones Industrial beendet den Handel mit plus 0,34 Prozent auf 28'551,53 Punkte.New York - Die US-Börsen haben am Montag kurz vor Weihnachten ihren Rekordlauf mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Die Börsenumsätze waren allerdings recht gering, denn in der Weihnachtswoche sind zahlreiche Händler und Anleger inzwischen im Urlaub. Auftrieb kam, wie Analyst David Madden von CMC Markets in London sagte, insbesondere von weiteren Entspannungssignalen aus China.

