Der Franken bewegte sich zu den Hauptwährungen wenig. EUR/CHF notierte am Vormittag wenig verändert mit 1,0884, bei USD/CHF waren es ebenfalls kaum verändert 0,9823.London - Der Eurokurs ist am Dienstag etwas gefallen. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung in London 1,1080 US-Dollar. In der Nacht hatte der Euro noch bei 1,1095 Dollar notiert. Der Franken bewegte sich zu den Hauptwährungen wenig. EUR/CHF notierte am Vormittag wenig verändert mit 1,0884, bei USD/CHF waren es ebenfalls kaum verändert 0,9823. Dem Devisenmarkt fehlte es...

