Heutzutage gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie Anleger spekulativ investieren können und auf diese Weise die Chance haben, in kurzer Zeit recht hohe Gewinne erzielen zu können. Eine Möglichkeit sind die sogenannten binären Optionen. Binäre Optionen werden häufig auch als Digitaloptionen bezeichnet und sind zunächst einmal von der Struktur her mit den klassischen Optionen zu vergleichen. Denn auch bei den binären Optionen ist es so, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...