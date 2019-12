Der SPD-Politiker Ralf Stegner hat mit scharfer Kritik darauf reagiert, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine Debatte in der Großen Koalition über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ablehnt. Es gebe selbst für die CSU genügend gute Argumente, "ihre bockige Blockadehaltung aufzugeben und gleichzeitig endlich mal für einen wirklichen politischen Erfolg von Verkehrsminister Andreas Scheuer zu sorgen", sagte Stegner dem "Handelsblatt".



Ein allgemeines Tempolimit sei ein "kleiner, aber denkbar einfacher Beitrag zum Klimaschutz", betonte der SPD-Politiker. Es erhöhe zudem in erheblichem Maße die Verkehrssicherheit und verbessere den Verkehrsfluss. "Ganz Europa und fast alle zivilisierten Staaten haben ein Tempolimit", so Stegner.