Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde am Morgen mit 1,1119 Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch nahe der Marke von 1,11 Dollar notiert.Das Währungspaar Euro/Franken liegt derweil knapp unter der Marke 1,09. Aktuell kostet er 1,0898 nach 1,0892 Franken am Donnerstagabend. Der Dollar wird zu 0,9802 Franken ...

