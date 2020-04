Mit 1,0519 Franken bewegt sich der Euro weiterhin nur knapp über seinem Tief, das er am Vortag bei 1,0504 Franken markiert hatte. Gleichzeitig bleibt das Paar damit auf den tiefsten Niveaus seit Sommer 2015.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag nach frühen Gewinnen vor allem zum US-Dollar wieder deutlich nachgegeben. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung mit 1,0825 US-Dollar nur knapp über dem bisherigen Tagestief gehandelt, nachdem sie zuvor noch bis auf 1,0879 Dollar gestiegen war. Mit 1,0519 Franken bewegt sich der Euro weiterhin nur knapp über seinem Tief, das er am Vortag bei 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...