Die Papiere der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo ISIN: IT0000072618 bewegen sich in einem schönen Aufwärtstrend. Derzeit hat sich der Kurs über die 2,40-Euro-Marke bewegt und ein frisches Kaufsignal generiert. Die Chartindikatoren sind im optimistischen Bereich und haben kräftig zugelegt. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass es in den nächsten Monaten mit dem Kurs weiter aufwärts geht. Die Aktie gehört nach unserer Meinung in ein Depot ...

