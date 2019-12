Der GBP/USD ist am Freitag gestiegen und konnte die 1,30 hinter sich lassen - Die 1,29 bot zusammen mit dem 55-EMA eine Unterstützung - GBP/USD Tageschart Der GBP/USD hatte es nach den Wahlen in Großbritannien nicht einfach, da ein harter Brexit erneut zur Debatte steht. Das Paar fand am 55-Tage-EMA und der Trendlinie eine Unterstützung. Die gute ...

