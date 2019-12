AUD/USD verzeichnet am Freitag einen Gewinn von 0,10 % - Beide Gleitende Durchschnitte wurden auf dem Chart überwunden - AUD/USD Tageschart Der AUD/USD ist in den vergangenen Sitzungen gestiegen. Der Widerstand von 0,6930 wurde überwunden und dieser bietet nun auf den niedrigeren Timeframes eine Unterstützung. Auf dem Chart ist in Rot eine steigende ...

