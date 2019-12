Der Höhenflug am Schweizer Aktienmarkt scheint gestoppt.Zürich - Der Höhenflug am Schweizer Aktienmarkt scheint gestoppt. Der SMI, der im frühen Handel am Freitag nach den Weihnachtsfeiertagen zunächst noch ein neues Rekordhoch gesetzt hat, rutscht im Verlauf minimal ins Minus. Laut Händlern ebbten die Anschlusskäufe ab und die Gewinne schmolzen ab. Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen und die Umsätze seien dünn, heisst es am Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...