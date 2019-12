Am Dienstag, 11. Februar 2020 veranstaltet das Swiss Aerospace Cluster den 1. Schweizer Helitag.Glarus - Am Dienstag, 11. Februar 2020 veranstaltet das Swiss Aerospace Cluster den 1. Schweizer Helitag. Im Kanton Glarus, wo vor zehn Jahren die ersten Helikopter der Schweiz entwickelt wurden, diskutieren Fachvertreter über die Zukunft der Schweizer Helikopterindustrie. In einer Ausstellung werden die Innovationen präsentiert. Michael Weinmann von «Schweiz aktuell» führt durch den Tag.

