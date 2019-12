Der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Juso-Chef Kevin Kühnert hat auf den Marionettenspieler-Vorwurf von Wolfgang Thierse reagiert und schlägt ihm ein persönliches Gespräch vor. "Ich hatte leider noch nie ein persönliches Gespräch mit Wolfgang Thierse. Vielleicht nehmen wir uns das beide als guten Vorsatz für 2020 vor", sagte Kühnert dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagsausgaben).



"Brieffreundschaften via Zeitung sind ja für alle Beteiligten eher nicht so prickelnd, wie Sie merken", setzte Kühnert hinzu. Der frühere Bundestags-Vizepräsident Thierse hatte am Freitagmorgen im Deutschlandfunk gesagt, er hoffe, dass sich die neue Parteiführung nicht zur Marionette von Juso-Chef Kühnert machen lasse.