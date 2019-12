Edelmetall ist in dieser Woche um mehr als 30 $ gestiegen - Dollarindex Abwärtskorrektur unter 97,20 - Wall Street eröffnet am Freitag positiv - Der XAU/USD ist vor den Weihnachtsfeiertagen extrem gestiegen und er baute seine Gewinne am Donnerstag weiter aus. Am Freitag erreichte er bei 1514 $ seinen höchsten Stand seit Anfang November und anschließend ...

