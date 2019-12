Laurent Denize (Oddo BHF): Go Europe!

Im bisherigen Jahresverlauf haben sich die Kurse und die Mittelflüsse an den Aktienmärkten gänzlich gegenläufig zueinander entwickelt: Auf der einen Seite steht ein Plus von 25%. Auf der anderen Seite sind kräftige Abflüsse zu verzeichnen, die durch den starken und übertriebenen Einbruch im Schlussquartal 2018 und die erhöhten Unsicherheiten zu Jahresbeginn ausgelöst wurden. Anleger scheinen den leichten, bereits im Januar einsetzenden Aufwärtstrend genutzt zu haben, um ihr Engagement zurückzufahren. In einem Null- oder gar Negativzinsumfeld haben sich diese Anleger damit ein Kursgewinnpotenzial von geschätzt mehr als vier Jahren entgehen lassen.

Betrachtet man zwei einfache Kennzahlen zur Renditeprognose, kommt man zu einem nahezu gleichen Ergebnis, was die mittelfristigen Ertragserwartungen für europäische Aktien angeht:

3% Dividende + 3% Gewinnwachstum = 6%

1/KGV = 1/14,7 = 6,80%

In unserer Investmentstrategie, die wir im Januar vorstellen, werden wir noch näher auf unsere Erwartungen für 2020 eingehen. Unsere Sicht auf die europäischen Märkte ist sowohl im Hinblick auf Arbitrage- als auch auf stark direktionale Strategien jedoch überaus positiv.

Der ISM Manufacturing Index in den USA präsentierte sich zuletzt durchwachsen. So sank er zwischen Oktober und November von 48,3 auf 48,1, wogegen der Markt einen Anstieg auf 49,2 erwartete. Trotz der Hoffnung auf ein sogenanntes Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China beeinträchtigt der fortgesetzte Handelskonflikt die Visibilität und belastet die Geschäftsaktivitäten amerikanischer Unternehmen. Die Auftragseingänge waren erneut rückläufig (diese Komponente fiel von 49,1 auf 47,2 und liegt damit deutlich unterhalb der 50er-Expansionsschwelle). Da noch kein Durchbruch in Sicht ist und die Gefahr besteht, dass am 15. Dezember doch neue Zölle eingeführt werden, ist bis Jahresende weiter Geduld gefragt.

"Go Europe!"

