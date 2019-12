SPD-Vize und Juso-Chef Kevin Kühnert will sich zum Jahresausklang ein paar politikfreie Tage gönnen und vor allem Sportveranstaltungen genießen. "Nach den Anstrengungen der letzten Monate lasse ich Politik Politik sein und schalte mal ab", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Am besten gelingt mir das in einem Fußballstadion oder in einer Sporthalle", fügte er hinzu. "Und ich fahre zum Skispringen, zur Vier-Schanzen-Tournee nach Innsbruck. Darauf freue ich mich riesig." Auf die Frage, ob er an Silvester böllern werde, antwortete er: "In Innsbruck ist Feuerwerk verboten. Dort gibt es eine Lasershow."



Er ergänzte: "Aber auch unabhängig davon bin ich niemand, der Böller oder Silvesterraketen kauft. Ist nicht so meins."