Gute Trading-Tipps fliegen einem aber nicht einfach so zu, sondern sind das Ergebnis harter Arbeit. Unsere Recherchearbeit ist sehr zeitintensiv und führt daher vielmals zum Erfolg. So nebenbei bemerkt möchten wir erwähnen, dass wir auf jegliche Art von Hilfsmittel wie das Scannen von Charts und sonstigen "Neukram" verzichten. Wir bearbeiten eine Watchliste mit über 400 Werten und schauen uns jeden Chart individuell an. Bei einer so großen Watchliste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...