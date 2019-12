Jedes Jahr investiere ich mehrere tausend Euro in Aktien. Ich mache das stur und stetig. Egal, was an der Börse gerade passiert. Bislang hat sich das phantastisch ausgezahlt. Allein im vergangenen Jahrzehnt stieg die US-Börse um 240 Prozent. Ich kann mich nicht beklagen. Sollte die Börse korrigieren, kaufe ich weiter zu. Ans Verkaufen denke ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...