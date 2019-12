Der frühere Eternit-Chef wurde im Prozess um Asbest-Opfer in Italien vorinstanzlich der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden.Zürich - Der Industrielle Stephan Schmidheiny erwartet im italienischen Eternit-Prozess weiterhin einen Freispruch. "Ich gehe davon aus, dass meine Leistungen am Schluss korrekt beurteilt werden und ich dereinst freigesprochen werde", sagte Schmidheiny in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". "Ich habe nicht vor, ein italienisches Gefängnis von innen...

Den vollständigen Artikel lesen ...