Am Devisenmarkt zeigt sich bereits den dritten Handelstag in Folge eine breitangelegte Schwäche des US-Dollars.Frankfurt - Der Euro ist am Montag kurzzeitig über die Marke von 1,12 US-Dollar gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit vier Monaten. Erneut wurde die Gemeinschaftswährung durch eine Dollar-Schwäche gestützt. Zuletzt wurde der Greenback, der zeitweise bis 1,1211 stieg, mit 1,1195 gehandelt. Auch zum Franken verlor der Dollar an Wert und kostete zuletzt 0,9724 Franken.

