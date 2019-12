Norwegen führt das aktuelle ESG-Länderranking an vor Schweden, Finnland und Dänemark. Die Schweiz folgt an fünfter Stelle.Zürich - RobecoSAMs aktuelles Country Sustainability Ranking enthüllt: Norwegen führt das aktuelle ESG-Länderranking an, knapp vor seinen nordischen Nachbarn Schweden, Finnland und Dänemark. Die Schweiz folgt an fünfter Stelle. Die erstmals 2013 veröffentlichte Studie evaluierte in diesem Jahr 150 Länder (23 Industrie- und 127 Schwellenländer) gemäss einem breiten Spektrum finanziell...

Den vollständigen Artikel lesen ...