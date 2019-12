Die USD-Schwäche bleibt auch am Montag das Hauptthema am Markt - Erhöhte Spannungen im Nahen Osten belasten die Stimmung - Der Goldpreis dürfte das Jahr über 1.500 Dollar beenden - Der XAU/USD legte in der vergangenen Woche um mehr als 30 Dollar zu, unterstützt durch die breit angelegte USD-Schwäche und schloss bei 1511 Dollar. Angesichts der schlechten ...

