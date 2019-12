Viele Unternehmer haben Zukunftssorgen: Digitalisierung, Fachkräftemangel, drohende Rezession, wachsender internationaler Konkurrenzdruck. Seit einem Jahr nun ruft die jüngere Generation zudem ein weiteres drängendes Thema lautstark ins Gedächtnis: den Klimawandel. Für Mittelständler, die nicht schon jetzt auf Nachhaltigkeit setzen, kann es bald richtig teuer werden. Aber wie kann der Wandel ohne größere Verluste gelingen?Seit nunmehr einem Jahr gehen freitags weltweit viele Jugendliche - und auch immer mehr Erwachsene - auf die Straße, um gegen die bisher eher verhaltenen Reaktionen auf den Klimawandel seitens der Politik zu protestieren. Auch wenn viele Bürger die "Fridays for Future" belächeln, manche den Klimaschützern gar Wirtschaftsfeindlichkeit vorwerfen: Sie haben damit ein wichtiges Thema angestoßen. Unternehmer sollten ihnen dankbar sein.Denn: Der deutsche Mittelstand muss nachhaltiger werden, um nicht in ein paar Jahren ins Hintertreffen zu geraten. Wenn die Folgen des Klimawandels immer spürbarer werden, wird der Gesetzgeber die Daumenschrauben anziehen. Das kann schmerzhaft werden - heißt für KMU vor allem: teuer. Wer dann vielleicht auch noch durch andere Baustellen wie die Digitalisierung belastet ist, hat - was die Zukunft des eigenen Unternehmens angeht - schlechte Karten.Deshalb bedeutet ökologische Nachhaltigkeit eben nicht nur Umweltschutz, ...

