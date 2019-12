Am Devisenmarkt zeigt sich bereits den dritten Handelstag in Folge eine breitangelegte Schwäche des US-Dollars.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Montag den höchsten Stand seit vier Monaten erreicht. Zeitweise schaffte die Gemeinschaftswährung den Sprung über 1,12 US-Dollar und erreichte bei 1,1211 Dollar den höchsten Kurs seit August. Danach grenzten Gewinnmitnahmen den Euro-Anstieg etwas ein und die Einheitswährung wurde wieder etwas tiefer zu 1,1185 Dollar gehandelt. Auch zum Franken verlor der...

